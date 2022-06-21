Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Özen, mesajında, Sapanca'nın 1921 yılında 22 Haziran günü özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı.

Halkın yaşlısıyla genciyle kadınıyla işgale karşı kahramanca mücadele ettiğini, sonsuza kadar bağımsız ve hür yaşamak uğruna, canlarını feda etmekten çekinmediğini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen aziz Türk milleti her türlü eziyet, işkence, cefa ve tehlikelere katlanarak, bu sıkıntıların üstesinden gelmesini bilmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu halkımızın direnciyle, işgalci kuvvetler topraklarımızdan çekilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu kahramanlık ve yiğitliklerin, vatan için kendisini seve seve feda edenlerin anıları ile doludur. Hak ve hürriyetten yoksun toplumların hayatta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, bize emanet edilen bölünmez bütünlüğü savunmak, iç ve dış tehditlere karşı her daim uyanık olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum. Sapanca'mızın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."