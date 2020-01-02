Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik - Son Dakika

Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM'de Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM'de Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi. 'İyilik Yap Denize At' adlı etkinlikte öğrenciler iyilik nedir, iyi insan kimdir, iyi insan nasıl olur, iyilik nelere karşı yapılır ve iyilik insana neler kazandırır gibi soruları cevapladı.


Öğrenciler sofrayı hazırlarken; 'annemize yardım etmek, poğaçamızı arkadaşımızla paylaşmak, kardeşimizin ödevlerine yardım etmek' gibi gün içinde kalplerinden gelerek yaptıkları iyilikleri yazarak hazırladıkları materyallere yazdılar. İnsanları mutlu etmek için karşılık beklemeden iyilik yapmak gerektiğini öğrenen öğrenciler arkadaşlarıyla iyilik konusunda sohbet ettiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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