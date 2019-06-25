Sapanca SGM'li çocuklar tarihi gezdi

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Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var