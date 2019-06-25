Sapanca SGM'li çocuklar tarihi gezdi
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM Yerinde Tarih Atölyesi'nde ilk gezi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
SGM Yerinde Tarih Atölyesi'nde ilk gezi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz kursları Yerinde Tarih Atölyesi'nin tarihi mekan gezileri ile başladı. Ali Fuad
Cebesoy Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Taraklı
Hisar Konağı, Kurşunlu
Camii, 7 Asırlık Çınar
ve Geyve
Elvanbey İmareti'ni ziyaret eden çocuklar tarihi mekanları yakından inceledi. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çocukların tarih bilincinin gelişmesi için gezilerimiz devam edecek" denildi. - SAKARYA
Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım