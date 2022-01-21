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Sapanca, sömestr tatiline "tam kapasite" giriyor - Son Dakika

Sapanca, sömestr tatiline "tam kapasite" giriyor

21.01.2022 11:04

Turizmin gözde merkezleri arasında, eşsiz doğasıyla öne çıkan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisleri, yarıyıl tatilinde tam kapasiteyle hizmet verecek.

Turizmin gözde merkezleri arasında, eşsiz doğasıyla öne çıkan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisleri, yarıyıl tatilinde tam kapasiteyle hizmet verecek.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyük kentlere yakınlığıyla öne çıkan Sapanca'nın nüfusu her yıl tatil dönemlerinde üç katına kadar çıkıyor. İlçede otel, apart ve pansiyonların yanı sıra son zamanlarda tatilcilerin gözdesi haline gelen bungalovlarda rezervasyonlar, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yarıyıl sezonunda tam kapasiteyle hizmet verecek ilçeye gelecek tatilciler, Sapanca'nın eşsiz doğasında yürüyüş yapma imkanı bulacak, zipline ve ATV turu gibi etkinliklerle tatillerine renk katacak.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçenin büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Çünkü İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerden gelenler oluyor. Yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Yarıyıl tatilinde çok önceden rezervasyonlar yapıldı. Bu saatten sonra iptaller olmadığı sürece yer bulmak imkansız." dedi.

Bu yıl otellerden ziyade daha çok bungalovların, pansiyonların ve evlerin ilgi gördüğünü anlatan Yılmazer, ilçede yapılabilecek aktivitelerin de çoğaldığına dikkati çekti.

Yılmazer, ATV turları, gölde tekne turu gibi birçok faaliyet yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sapanca tatile hazır, herkesi bekliyoruz; günübirlik de olsa gelsinler. Sapanca, yeşiliyle, mavisiyle çok güzel bir ilçe. Misafirlerimizin deyimiyle Sapanca, İsviçre'nin Zürih şehri gibi. Daha da iyi olabilir, inşallah olacağız. Normal nüfusumuz 40 binin üzerinde ama yazın 200 bini buluyor, kışın da bu sayı 100 bine kadar çıkıyor. Şu anda 3 binin üzerinde bungalov var ve hala yapılmaya devam ediyor. Yapılan bungalovlar hafta içi de dahil boş kalmıyor. Hepsi çok rağbet görüyor ve ruhsatlı. Belediyemiz bunun kontrollerini yapıyor. Sapanca, şu anda bungalovlarıyla anılmaya başladı."

"Sapanca'ya gelenler, kayak yapma imkanı da buluyor"

Sapanca'nın "İstanbul'un arka bahçesi" olduğunu dile getiren Yılmazer, "Misafirimiz buraya geldiği zaman İstanbul'un kalabalığından, kokusundan, gürültüsünden kaçıyor. Sapanca, her şeyiyle çok güzel bir yer. Buraya geldikleri zaman kafa dinliyorlar, doğal ürünler bulabiliyorlar. Maviyi görüyorlar, göl kenarında, dağda yürüyüş yapabiliyorlar. Bir de Kartepe Kayak Merkezi'ne çok yakın. Misafirlerimiz Sapanca'da konaklayıp günübirlik kayak merkezine çıkarak, orada kayaklarını yapıp geri dönebiliyor." diye konuştu.

Yılmazer, "Şu anda 5 yıldızlı otellerimizde yarıyıl tatili için yüzde 100 doluluk oranı var, yer bulmak imkansız. Genel olarak da yüzde 100 doluluk var. Turizm derneğini arayıp konaklamak isteyen misafirlerimize yer bulmakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sapanca Bamboolow Resort İşletme Müdürü Ümit Erbil Yurdakul da ilçenin büyük kentlere yakın olmasının avantajını yarıyıl tatilinde fazlasıyla yaşadığını anlattı.

Yurdakul, "Yoğun şekilde rezervasyon yaptık, hatta yerimiz kalmadı. Aileler artık kamp program yerlerine Sapanca'yı koymaya başladı. Tesisimiz de bu noktada ailelere hitap eden bir yer. Sapanca doğasıyla meşhur. Tesisimiz de göl kenarında. Arkamız hemen Kartepe ve Samanlı Dağları. Misafirler şehrin stresinden, yorgunluğundan uzaklaşıp burada nefes almak, kendilerini dinlendirmek amacıyla bölgemize akın ediyor." diye konuştu.

Sapanca, sömestr tatiline tam kapasite giriyor
Sapanca, sömestr tatiline tam kapasite giriyor
Sapanca, sömestr tatiline tam kapasite giriyor

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İstanbul, Hisarcık, Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sapanca, sömestr tatiline 'tam kapasite' giriyor - Son Dakika


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