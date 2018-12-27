Sapanca Teleferik Projesinde Sona Gelindi

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde yapılacak olan teleferik projesi hakkında açıklamada bulunan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Projemizin yapı ruhsatını imza altına almış bulunmaktayız, Sapanca'mıza, Sakarya'mıza ve tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde yapılacak olan teleferik projesi hakkında açıklamada bulunan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Projemizin yapı ruhsatını imza altına almış bulunmaktayız, Sapanca'mıza, Sakarya'mıza ve tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.



Sapanca Belediyesi ile Bursa Teleferik A.Ş. ve Teleferik Holding A.Ş. iş ortaklığı arasında teleferik sözleşmesinin yapılmasının ardından yapı ruhsatı için imzalar atıldı. Sözleşmeye istinaden ilgili firma alt ve üst istasyon ile teleferik hattına ilişkin projeleri belediyeye teslim etti. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan proje incelemeleri sonrası projenin yapı ruhsatı belediye yetkilileri tarafından imzalandı.



Projenin Sapanca başta olmak üzere Sakarya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmazer, projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Projenin 2 bölümünün bulunduğunu belirten Yılmazer, "Sapanca Teleferik Projemizin bu gün yapı ruhsatını imza altına almış bulunmaktayız. Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunacak olan alt istasyon binası zemin +1 kattan oluşacak. Bu binamız yaklaşık 600 metrekare taban alanlı olup, içerisinde biniş-iniş platformu, idari ofisler, yönetim ofisleri ve mescit, tuvalet, büfeler ve teknik alanlar yer alacak. Katlar arasında yürüyen merdiven ve asansör ile ulaşım sağlayacak ve ayrıca 2 adet yangın merdiveni bulunacak. Alt istasyon alanında binanın oturum alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra yeşil alanın altında da otopark yer alacak. Üst istasyon binası ise Mahmudiye İncebel mevkisinde olacak. Yaklaşık 810 metrekare taban alanına sahip olacak binada biniş iniş platformu, teleferik kabin garajı, teknik, depo ve büfe alanları bulunacak. Buradaki istasyon binası bodrum ve zemin kattan oluşacak" dedi.



Projenin hazırlanırken çevreye ve doğaya zarar vermemesi için tüm detayların düşünüldüğünü söyleyen Yılmazer, "Bin 500 metrelik hat üzerinde istasyon çıkış direkleri hariç 6 adet taşıyıcı dikilecek. Direklerin yüksekliği, hattın geçtiği alanda ağaçların kesilmemesi için en yüksek direk olan 47 metre olarak tasarlandı. Tesis kendi trafosunu kurarak orta gerilim hattından enerji alacak. Hiçbir şekilde şehir şebeke elektriğine olumsuz etkisi olmayacak. Elektrik kesintilerinde sorun olmaması için üst istasyonda tüm tesisin ihtiyacını karşılayacak bir jeneratör bulunacak. Teleferik vagonları tamamen şeffaf olacak ve bünyesinde bulunan güneş enerji panelleri sayesinde led ışık ile aydınlatılacak. Gündüz şeffaf oluşu ve gece aydınlatılması ile şehre güzel bir siluet katacağını düşünüyoruz. Trafik yönünden sorun çıkmaması için otoparklar planlandı. Yol kenarları ve diğer alanlar belediyemiz tarafından denetim altında tutulacak" diye konuştu. - SAKARYA

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