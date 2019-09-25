Son Dakika Haberleri: Sapanca'ya sonbahar bakımı
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Sapanca'ya sonbahar bakımı

43 dakika önce

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbahara girerken çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sapanca'ya sonbahar bakımı, System.String[]

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki park, bahçe, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda çim biçme, yabancı otla mücadele, temizlik ve genel bakım işlerini yapıyor. Ekipler, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan yabani otların ve büyüyen çimlerin temizliği, kuruyan dalların budanması, deforme olmuş noktaların boyama gibi pek çok alanda yoğun mesai harcıyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Belediye olarak ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin "İlçemizin her noktasında ekiplerimiz çalışıyor.Halkımızın sağlığı ve çevre temizliğine özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz ilçenin pek çok noktasında çalışmalarını devam ettirmekteler. Dört mevsimde turistlerin uğrak yeri olan ilçemizin sadece yazın değil her mevsim de güzel görünmesi için gayret ediyoruz " diye konuştu.

Sapanca Belediyesi, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:36 Kaynak: Bültenler
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