Üye Girişi
Sapanca zabıtasından denetimlere devam - Son Dakika

Sapanca zabıtasından denetimlere devam

09.12.2021 14:48
Sapanca zabıtasından denetimlere devam

Sapanca Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerde son kullanma tarihleri ve ekmek fırınlarında gramajlar tek tek incelendi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, Sapanca Belediyesi Müdür Vekili Hüseyin Güreci "Belediye zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru için özellikle gıda ürünü satan iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihlerine dikkat ediliyor. Kurallara uyulmaması halinde iş yerlerine uygulanacak yasal işlemler hakkında bilgilendirilmelerde yapılmakta. Halkımızın sağlığı ve huzuru için Sapanca Belediyesi, olarak denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Yapılan denetimlerde genellikle esnafların gramaja uyduğu gözlemlenirken,eksik gramajlı ekmek üretilmemesi için fırınlara uyarılarda bulunuldu. Gündüz başlayan denetimler gece saatlerinde de devam etti.

Halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz

Güreci, sözlerine şöyle devam etti: "Hemşerilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz. İnsan sağlığına uygun üretim yapmayan yerleri, sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketleri, bakkalları, eksik gramaj satan fırınları vatandaşlarımızın bizlere ihbar etmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sapanca zabıtasından denetimlere devam

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sapanca zabıtasından denetimlere devam - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız 14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? 14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! 14:47 Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Son Dakika Haberleri
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturuculu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
14:24 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu         
15:04
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor         
14:50
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor         
14:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor         
10:09
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sapanca zabıtasından denetimlere devam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement