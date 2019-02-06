Sapanca
Ziraat Odası'nın Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Sapanca Özkum Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
, tarıma dayalı kalkınmayı önemsediklerini belirtti.
Yüce, Sakarya'yı tarım ve hayvancılığın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "İnşallah şehrimizde benzeri olmayan farklı bir tarımsal kalkınma projesi başlatacağız. Tarım Daire Başkanlığı ile bitki, hayvan ve sulama kanallarına ilişkin ciddi çalışmalar yapacağız. Tarımın beşiği olan Sakarya'da örnek model oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Sakarya'ya ülkenin en büyük Afet Eğitim Merkezi'ni kazandıracaklarını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:
"Böylelikle eğitim turizmi de yaygınlaşacak. Kültürel zenginliklerimizi avantaja çevirecek Kültür Vadisi'ni hayata geçireceğiz. Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi de yeni dönem projelerimiz arasında yer alıyor. Temiz doğa ve çevreyi önceliklerimiz arasına alacağız."
Sapanca Ziraat Odası Başkanı Necati Başar'ın oy birliğiyle yeniden başkan seçildiği toplantıya, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda üyeleri ile davetliler katıldı.
Daha sonra Sapanca'da görev yapan muhtarlarla da bir araya gelen Yüce, "Muhtarlarımız mahallelerine, biz de şehrimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Sapanca hizmet ve yatırımların adresi olacak." değerlendirmesinde bulundu.