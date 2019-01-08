Şaphane 75. Yıl Ortaokulu Öğrencileri, Masa Tenisinde Şampiyon

Şaphane 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Simav'da yıldız kızlar masa tenisi final grubu mücadelelerinde birinci olarak Kütahya'da yapılacak İl müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

Şaphane 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Simav'da yıldız kızlar masa tenisi final grubu mücadelelerinde birinci olarak Kütahya'da yapılacak İl müsabakalarına katılma hakkını elde etti.



Simav'da oynanan yıldız kızlar masa tenisi Simav final grubu maçlarında Şaphane 75.Yıl Ortaokulu Yıldızlar Kız Takımı Simav final grubu birincisi olarak Kütahya il gruplarına katılmaya hak kazandı.



Okul Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda masa tenisi takım çalıştırıcısı olan Hakan Balta, yaptığı açıklamada, "Turnuvaya katılma cesareti gösteren tüm katılımcı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bu tür etkinliklerin artırılarak devam etmesi temennimiz. Simav birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarımızı Kütahya Merkezde de devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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