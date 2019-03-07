Son Dakika Haberleri: Şaphane Belediyesi Yeni Ekmek Fırını Yapımında Sona Gelindi

Şaphane Belediyesi Yeni Ekmek Fırını Yapımında Sona Gelindi

12 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, alt katı fırın üst katı da misafirhane olarak kullanılacak 1 milyon 170 bin TL maliyetli bina yapımında sona gelindiği belirtildi.

Şaphane Belediyesi Yeni Ekmek Fırını Yapımında Sona Gelindi, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, alt katı fırın üst katı da misafirhane olarak kullanılacak 1 milyon 170 bin TL maliyetli bina yapımında sona gelindiği belirtildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıkamada, "İlçemizin en büyük sorunlarından biri de belediye ekmek fırınımızdı. Fırının şehir içinde olması yıllarca hava kirliliği yarattı ve etrafında ki yaşayan vatandaşlarımız belki de evlerin camını açamadı. Park kıraathanesinde oturan vatandaşlarımız dumandan ve kurumdan her zaman serzenişte bulundu. Göreve talip olduğumuzda kesinlikle ekmek fırınını şehir merkezinden taşıyacağımızın sözünü vermiştik. İlçemizin bir çok eksik hizmetlerini gidermek için çalıştık ki, fırının tamamlanmasında biraz geciktik.Ama şükürler olsun ki artık fırınımızı hizmete sokmak üzereyiz. Temelinden çatısına inşa ettiğimiz fırını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Yaşam
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