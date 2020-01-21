Şaphane'de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı - Son Dakika
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Şaphane'de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'ın katıldığı toplantıda köylerdeki sorunlar konuşuldu.

Şaphane'de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'ın katıldığı toplantıda köylerdeki sorunlar konuşuldu.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamda, "Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve tüm muhtarlarımız ile köylerimizdeki sorunları ele aldığımız bir toplantı düzenledik. Toplantımızda su depolarımızın bakım ve onarımı, İnceğiz ve Karakür köyümüzün mera ıslahı, klorlama cihazlarımızın bakımı ve 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı" diye konuştu.


Toplantının ardından gelen tüm misafirlere Şaphane Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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