Şaphane'de 500 Kişilik İstihdam Sağlayacak Akıllı Sera Çalışması
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde akıllı sera kurulumu ile ilgili çalışmaların başladığı bildirildi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde akıllı sera kurulumu ile ilgili çalışmaların başladığı bildirildi.
M.T.A Tarafından Üçbaş
köyü mevkinde bin 600 metre den çıkarılan sıcak su kuyusundan, Ayvacık
, Karamustafalar, Üçbaş, Karaağıl
mahallesi bölgesinde kurulacak 700 dönüm örtü altı akıllı sera kurulumu çalışmaları ilk etap görüşmeleri, ilçe kaymakamı ve firma yetkilileri ile birlikte, AK Parti
İlçe Başkanı Murat Çakır ve Belediye Başkanı Rsim Daşhan'ın katımıyla gerçekleştirildi.
Projenin tamamının dört yıl süreceği ve 500 kişiye istihdam sağlayacağı, 14 tane daha sıcak su sondaj kuyusunun açılacağı belirtildi.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan
, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz den bugüne ilçemize yabancı yatırımcı araştırma ve görüşmelerimizin bir tanesi daha meyvesini verdi.İnşallah ilçemiz ve bölge halkına büyük katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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