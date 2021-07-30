Şaphane'de biçerdöver kontrolleri - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde biçerdöver kontrollerinin başladığı ve aralıksız devam edeceği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzde görevli teknik personelimiz tarafından ilçemiz Üçbaş, Karamustafalar ve Kızılkoltuk köylerinde hububat türü ürünlerde hasatın başlaması ile birlikte biçerdöver hasat kontrollerine başlanmış olup, ilgili üreticilerimize dane kayıplarının ülke ekonomisine zararları ve anız yangınları riskine karşı bilgilendirme yapılmıştır. Hasat dönemi boyunca çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA