Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, bu yıl yeterli yağmur yağışı olmaması nedeniyle hububat ekili alanlarda kuraklığa bağlı sorunlar yaşandığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılan fenolojik gözlemlerde, ilçemizdeki hububat ekili alanlarda kuraklığa dayalı stres durumları gözlemlenmiştir. Sulu tarım yapan üreticilerimizin sulama konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Eğer sulu tarım yapıyorsanız sulamanıza dikkat etmelisiniz. Gübreleme ve ilaçlama işlemini sulama durumunuza göre yapmalısınız. Kuru tarım yapıyorsanız yağmurun yağmasından başka yapacak bir şey yok. Bu yıl yağmurun fazla yağmaması hububat ekili alanlarda sorun yaratmaya başladı. Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kuru tarımda ilaçlama ve gübreleme zamanlarınızı yağışlara göre ayarlamalısınız" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA