Şaphane'de ekmek satışları poşetlenerek yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane'de ekmek satışları poşetlenerek yapılacak - Son Dakika

Şaphane'de ekmek satışları poşetlenerek yapılacak

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ekmeklerin poşetlenerek halka satılmaya başlandığı bildirildi.

Şaphane'de ekmek satışları poşetlenerek yapılacak, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ekmeklerin poşetlenerek halka satılmaya başlandığı bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Belediyemizce hijyene olan duyarlılığımızı daha da üst seviyeye çıkararak bugünden itibaren ekmeklerimiz poşetlenerek halkımızın hizmetine sunulmaya başlanılmıştır. Ayrıca Korona virüse karşı olan dezenfekte çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda ilçemizin tüm sokakları ve kapalı pazar yeri itfaiye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:07 Kaynak: İHA

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