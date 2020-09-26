Şaphane'de enerji yatırımı - Son Dakika

Şaphane'de enerji yatırımı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde elektrik üretimi ve seracılık faaliyetleri yapılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Şaphane'de enerji yatırımı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde elektrik üretimi ve seracılık faaliyetleri yapılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Karacaderbent Mahallesi'nde Genç Grup Enerji firması tarafından elektrik üretimi yapılması için tesis yapma çalışmalarına başlanmıştır. Maden Teknik Arama tarafından bölgede bulunan193 derecelik sıcak sudan, elektrik üretimi Jeotermal ve sera yatırımları yapılması planlanmaktadır. İlçe ekonomisi için son derece önemli olan bu yatırımın Şaphanemize hayırlı olmasını diliyorum. - KÜTAHYA

Şaphane'de enerji yatırımı
Şaphane'de enerji yatırımı
Şaphane'de enerji yatırımı
Şaphane'de enerji yatırımı

AK Parti, Şaphane, Kütahya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de enerji yatırımı - Son Dakika Ekonomi

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