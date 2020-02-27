Şaphane'de grup yolu çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane'de grup yolu çalışmaları - Son Dakika

Şaphane'de grup yolu çalışmaları

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 3 köyü birbirine bağlayan grup yolu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şaphane'de grup yolu çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 3 köyü birbirine bağlayan grup yolu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır yaptığı açıklamda, "Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemize bağlı Gürkuyu, Kızılkoltuk ve Karakür köylerimizin gurup yollarında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz yollarımızda genişletme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kilitli parke döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Devletimiz köy yollarına yapılan yatırımlarında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği olan Şaphane İl Genel Meclisi Üyelerimize, Özel İdare Müdürlüğümüze ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri 'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok! 14 yaşındaki çocuk kullanırken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı
15:17 İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi
14:53 Radio Slave RX İstanbul'da!
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 15:37:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şaphane'de grup yolu çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]