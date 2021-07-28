Şaphane'de halı saha çevre düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde halı saha etrafına çevre düzenleme ve istinat duvarı yapım çalışmaları başladığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şaphane Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimize sosyal tesis alanlarında daha iyi hizmet verebilmek için, Özel İdare olarak büyük bir çalışma içindeyiz. Rektörlüğümüzün üstlendiği ve öğrencilerimiz için yapılan halı sahamızın istinat duvarlarının yapım çalışması başlamıştır. Çalışmalardan dolayı Ayvacık köyümüze çıkan üst yol trafiği kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolu kullanmaları gerekmektedir. Şaphane ilçemiz için hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA