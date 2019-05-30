Şaphane'de halk iftarı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geleneksel iftar programı halkın yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geleneksel iftar programı halkın yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.



İlçe merkez nüfusu yaklaşık 3 bin 500 olan Şaphane'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen 2 bin kişilik iftar yemeğine ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. Hazırlıkların sabahın erken saatlerinde başladığı iftar yemeği için tüm ilçe halkı adeta seferber oldu. İftar programına, Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Şaphane İl Genel Meclisi Üyeleri Siyasi Parti ilçe Başkanları, köy muhtarları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Tüm Şaphane'li hemşehrilerimizle beraber kardeşliğin,paylaşmanın,bir ve beraber olmanın güzelliğini yaşayarak hep beraber Cumhuriyet Meydanı'nda iftarımızı yaptık Rabbim kabul etsin ve daha nice Ramazanlara, iftarlara bizi beraber çıkarmayı nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.



Tüm Kütahyamızın ve İslam Aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutladığını belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çeitnbaş,. Bizler halk iftarlarında halkımızla buluşarak milletle iç içe oluyoruz. Bu maneviyatı yaşamak ve yaşatmak ayrı bir güzellik. Böylesine kalabalık bir topluluğu bir araya getiren Belediye Başkanıma, İlçe Başkanıma ve idarecilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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