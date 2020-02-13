Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane'de 'Hayat boyu öğrenme' toplantısı - Son Dakika

Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Şaphane'de

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.


Şaphane Kaymakamımı Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, kurum ve okul müdürleri katıldı.


Eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar hakkında kararlar alınan toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serpil'i 9 kurşunla öldüren eski eşi: Ben vurmadım kendisi öldü
Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı İzmir'de korsan servis, öğrencileri balık istifi taşıdı

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]