Şaphane'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Atma Çalışmaları
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde köy yollarında sıcak asfalt atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde köy yollarında sıcak asfalt atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Şaphane AK Parti
İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Şaphane ilçemiz ile Üçbaş
köyümüz arasında, geçen yıl genişletme çalışmaları yapılan yolun tam olarak oturması ve kış şartlarının geçmesi için beklediğimiz 5 kilometrelik yolumuzun sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladık. Devletimiz köy yollarınrımızdaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor. Üçbaş köyü halkımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor
İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler
Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz