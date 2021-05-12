Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından market denetimlerinin yapıldığı ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde Korona virüs ile mücadele kapsamında perakende satış yerleri ile pastanelerde, İlçe Müdürlüğümüz Teknik Personelleri tarafından gıda denetimleri ile birlikte meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarında çiftçi ziyaretlerimiz gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. İlçe Müdürlüğü olarak çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA