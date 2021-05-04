Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları
04.05.2021 12:26
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Personellerimiz gözetiminde havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde üreticilerimizce mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama ve yabancı ot mücadelesi ile toprağın havalandırılması amacıyla çapalama ve gübreleme işleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar en iyi verimin alınabilmesi için sürekli olarak kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA
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