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Şaphane'de Muhtarlar Toplantısı

7 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı muhtarlar toplantısı ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde gerçekleştirildi.

Şaphane'de Muhtarlar Toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı muhtarlar toplantısı ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde gerçekleştirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, İl Genel Meclis üyelerimiz ve köy muhtarlarımızın katılımıyla ilçemize bağlı Kızıl koltuk muhtarımızın ev sahipliğinde muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Şaphane ve köylerimiz sorunlarını istişare ettiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Kış şartlarında köylerimizde alınacak tedbirler ve kar yağışı olduğunda alınması gereken önlemleri konuştuk" dedi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, köylerin sorunları olduğunda, belediye olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirtti. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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