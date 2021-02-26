Şaphane'de "Şap ve brucella" aşılama kampanyası - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve brucella aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi teknik ekiplerimiz tarafından büyükbaş hayvanların şap aşısı ve brucella aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek aşılama çalışmalarında, büyükbaş hayvanlara şap, 3 aylıktan büyük buzağılara da brucella aşısı yapılacaktır. Son 4 ay içinde doğan ve küpesi olmayan buzağıların, sisteme kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmaktadır. Aşılama çalışmalarında, ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA