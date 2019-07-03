Son Dakika Haberleri: Şaphane'de su arama çalışmaları
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Şaphane'de su arama çalışmaları

44 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına Belediye ekipleri tarafından başlandığı belirtildi.

Şaphane'de su arama çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına Belediye ekipleri tarafından başlandığı belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Melengeç kaşı bölgesinde su sondaj çalışmalarına başladık. Kısa zamanda sonuç almayı hedefliyoruz. Şaphane ilçemizin su sorununu tamamen çözmek ana hedefimiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlısı ile bol ve bereketli sular nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
rasim daşhan, kütahya, şaphane, su, Yaşam
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