Şaphane'de su israfını önlemek için toplantı yapıldı - Son Dakika

Şaphane'de su israfını önlemek için toplantı yapıldı
20.03.2021 10:43
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sulama göletlerinin kullanımı ve su israfının önlenmesi konularında köylülerle toplantı yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sulama göletlerinin kullanımı ve su israfının önlenmesi konularında köylülerle toplantı yapıldığı bildirildi.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünde bulunan sulama göletinden faydalanan üreticilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda su israfının önlenmesi, etkin sulama yöntemleri ve KKYDP kapsamında bireysel sulama sistemlerinin kurulmasında verilen hibe destekleri ile ilgili sunum yaptık. Soru cevap şeklinde yapılan toplantı ile köylülerimizin su israfından kaçınarak üretim yapmasını hedefliyoruz. - KÜTAHYA
Son Dakika Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi