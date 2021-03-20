Şaphane'de su israfını önlemek için toplantı yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sulama göletlerinin kullanımı ve su israfının önlenmesi konularında köylülerle toplantı yapıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünde bulunan sulama göletinden faydalanan üreticilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda su israfının önlenmesi, etkin sulama yöntemleri ve KKYDP kapsamında bireysel sulama sistemlerinin kurulmasında verilen hibe destekleri ile ilgili sunum yaptık. Soru cevap şeklinde yapılan toplantı ile köylülerimizin su israfından kaçınarak üretim yapmasını hedefliyoruz. - KÜTAHYA