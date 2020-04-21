"Şaphane'de tarım ve hayvancılıkta düşüş beklenmiyor"

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında geçen yıla göre aynı oranda ürün ve gelir beklendiği Korona virüs (Covid-19) salgınının üreticiyi etkilemediği bildirildi.



Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar şaphane ilçemizde tarım sektöründe hava şartları bakımından olumsuz bir durumumuz olmadı. Sadece erken açan kayısılarda don olayı olmuştur. Badem, erik, ceviz, vişne ve kiraz ağaçlarında bir sorun yoktur. Hava şartları bu şekilde devam ederse, bolluk içersinde bir sezon geçireceğinizi tahmin ediyorum. Bu salgın hastalık belasından bir an evvel kurtulursak pazarımız da iyi olur. İnşallah çiftçilerimiz Korona viris (Covid-19) zor şartlar altında üretime devam etmektedirler. Hayvancılık| yapanlar da kış ayını atlattı. Allah'ın izniyle hayvancılık yapan üreticiliemizde de bereketli bir yıl bekliyoruz. Tüm zor şartlara rağmen övgüyü ve desteği hak eden, bizi aç bırakmamak için üreten kardeşlerimize minnet borcunuzun olduğunu unutmayalım" dedi. - KÜTAHYA