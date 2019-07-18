Son Dakika Haberleri: Şaphane'de "Trafik değerlendirme toplantısı" yapıldı
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Şaphane'de "Trafik değerlendirme toplantısı" yapıldı

14 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde başlayan trafik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şaphane'de
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde başlayan trafik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, kurum amirleri, emniyet ve jandarma trafik timi personeli katıldı.

Toplantı da, araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı. Ayrıca yaya öncelikli trafik uygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı konusunda gelinen son nokta ile trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için hayata geçirilen yaşam tünelleri konuları görüşüldü.

Kaymakam Lütfullah Göktaş başkanlığındaki toplantı, şehir içi trafiğinin rahatlatılması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili kurum müdürlerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA
Lütfullah Göktaş, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
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