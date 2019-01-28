Şaphane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
45 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane-Simav yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Şaphane- Simav
yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Seçil B. yönetimindeki 43 KJ 456 plakalı araç Simav ilçesine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kayarak takla attı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hilal B. ve sürücü Sevil B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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