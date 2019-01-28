Son Dakika Haberleri: Şaphane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şaphane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

45 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane-Simav yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şaphane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane- Simav yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seçil B. yönetimindeki 43 KJ 456 plakalı araç Simav ilçesine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kayarak takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hilal B. ve sürücü Sevil B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Şaphane, 3. Sayfa
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