Şaphane'de Türk Kızılayı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor - Son Dakika

Türk Kızılayı Şaphane Şubesi tarafından ilçeye bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek ve gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.

Şaphane'de Ramazan ayı boyunca aralıksız gıda yardımı yapan Türk Kızılay Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayının son gününe kadar tatil yapmadan köylere giderek ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımında bulunacağız. Genel merkezimiz tarafından gönderilen elbiseler ve gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarımızla bizzat ailelere teslim ediliyor. Bizlere yardımcı olan mahalle muhtarlarına teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayı'nın misyonuna uygun olarak onlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA