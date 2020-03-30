Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Belediye ve Kızılay ekipleri ortak çalışma yürüterek yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, Şaphane Kızılayı ve Belediye Zabıta Ekipleri, ilçemizde tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı Korana virüs tedbirleri kapsamında ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle Şaphane Kızılayımız, giyim ve gıda konusunda aile fertlerinin tamamına destek oluyor. Bizler Şaphane Kızılayı ile birlikte bu yardımları aralıksız devam ettireceğiz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA