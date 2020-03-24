Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri - Son Dakika

Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri

7 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı Kaymakam Tayyar Emre Mahmetoğlu başkanlığında Belediye Sinema Salonu'nda yapıldı.

Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı Kaymakam Tayyar Emre Mahmetoğlu başkanlığında Belediye Sinema Salonu'nda yapıldı.


Toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, daire amirleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.


Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmetoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplantıda, Korana virüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler ve yayınlanan genelgeler hakkında bilgi verildi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlamalar hakkında bilgi verilerek, bu çalışmalara köy ve mahalle muhtarları ile din görevlilerimizin de destek vermeleri istendi" dedi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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