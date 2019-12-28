Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği - Son Dakika

Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlkokul öğrencileri yüzlerce kilometre uzakta Van Başkale de bulunan Merkez Başkale İlkokulu ile kardeşlik mektupları uygulaması başlattı.

Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlkokul öğrencileri yüzlerce kilometre uzakta Van Başkale de bulunan Merkez Başkale İlkokulu ile kardeşlik mektupları uygulaması başlattı.


Öğrenciler Şaphane postanesinden mektuplarını göndeiler.


Proje kapsamında her öğrencinin Van ili Başkale ilçesinde bir kardeşi olacak. Başkale Kaymakamı ve Başkale Belediye Başkanı Asım Solak'ın da eski görev yeri olan Kütahya Şaphane ilçesi ile Van ili Başkale ilçesi arasında kardeşlik köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Fuat Bayri, imkanların elvermesi halinde uzun vadede Merkez Başkale İlkokulunu Şaphane de Misafir etmeyi düşündüklerini belirtti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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