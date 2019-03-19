Son Dakika Haberleri: Şaphane Doğalgaza Kavuşuyor

Şaphane Doğalgaza Kavuşuyor

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Şaphane Doğalgaza Kavuşuyor, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Gediz -Şaphane- Simav Botaş doğal gaz ana boru hattı tamamlanmış olup, ilçemiz dağıtım vanası ve binası ışık tepe arkası sarı kayalar mevkine yapılmış. İnşallah ilçemiz şehir merkezine dağıtımı hızla tamamlanıp önümüzdeki kış sezonuna yetiştirilecek.

İlçemize kazandırılan bu büyük ve önemli yatırım için hükümetimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyor ilçemiz halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Simav, Kütahya, Şaphane, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şaphane Doğalgaza Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]