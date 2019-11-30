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Şaphane heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret
6 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçe protokolü, DPÜ Meslek Yüksekokulu sorunlarını konuşmak üzere (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Şaphane ilçe protokolü, DPÜ Meslek Yüksekokulu sorunlarını konuşmak üzere (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız, siyasi sarti başkanlarımız, sivil toplum kuruluş başkanlarımız, okul müdürümüz ve yardımcımız, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz ile bir bütün olarak, Meslek Yüksekokulumuzun daha iyi konuma getirilmesi için Rektörümüzü ziyaret ettik. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Amacımız Meslek Yüksekokulumuzun yeni bölümlerle güçlendirilmesi ve Şaphaneminizin öğrenci kenti olmasını sağlamak" diye konuştu. - KÜTAHYA
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