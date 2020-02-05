Şaphane ilçesinde toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde afet ve acil durumlarda geçici oarak toplanma alanları açıklandı.



Şaphane Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişi sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgiler açıklandı.



Şaphane ilçesinde meslek yüksekokulu bahçesi, kapalı pazar yeri, sağlık tesisi önü park, 1. etap TOKİ önü ve 2. etap TOKİ camii yanı toplanma alanı olarak belirlendi. - KÜTAHYA