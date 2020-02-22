Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları - Son Dakika

Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları

13 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde uzun süredir eksikliği hissedilen köy ve mahalle adreslerini gösteren yön levhası tabela çalışmalarının tamamlandığı bildiirldi.

Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde uzun süredir eksikliği hissedilen köy ve mahalle adreslerini gösteren yön levhası tabela çalışmalarının tamamlandığı bildiirldi.


AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "İlçemize gelen yabancı misafirlerimizin adares bulmakta zorlanmalarından dolayı bazı şikayetler aldık. İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte, Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup gerekli ismleri verip levha talebinde bulunmuştuk. Yön levhası tabelalarımız, Özel İdare Müdürlüğü personellerimiz tarafından bugün Şaphane mahalle ve mezralarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekile bulabileceği şekilde monte edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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