Son Dakika Haberleri: Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı
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Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.

Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.

12 Nisan 2011 tarihinde Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak görevine başlayan ve 1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimin tamamlayan Kaymakam Göktaş, Düzce, Kastamonu, Konya illerindeki görevlerinden sonra, Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapmaktaydı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı olarak atamasının yapıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Karaman, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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