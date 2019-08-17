Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı
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Kütahya'nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
'nın Şaphane
ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.
12 Nisan 2011 tarihinde Karaman
Valiliğinde kaymakam adayı olarak görevine başlayan ve 1 yıl süreyle İngiltere
Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimin tamamlayan Kaymakam Göktaş, Düzce
, Kastamonu
, Konya
illerindeki görevlerinden sonra, Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapmaktaydı.
Kaymakam Lütfullah Göktaş
'ın, Cumhurbaşkanı
tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır
ili Karakoyunlu
ilçesi Kaymakamı olarak atamasının yapıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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