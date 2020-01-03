Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti - Son Dakika

Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti

7 saat önce

Kütahya'nın Şaphane İlçesi Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Karamanca köyünde çıkan yangında eşini ve evini kaybeden yaşlı kadını ziyaret etti.

Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane İlçesi Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Karamanca köyünde çıkan yangında eşini ve evini kaybeden yaşlı kadını ziyaret etti.

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Karamanca köyüne gelen Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından yaraların sarılmaya başladığını söyledi.

Yangında bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Mahmutoğlu, "Yangın sırasında evde bulunan Hasan Taşpınar hayatını kaybetti. Evi yanan ve bu yangında eşini kaybeden Elmas Taşpınar'ı ziyaret ettik ve devletimizin yanında olduğunu bildirdik. Evi ile birlikte eşyalarını tamamı yanan Elmas teyzemizin her türlü ihtiyacını giderip ivedi şekilde yaraların sarılması için devlet olarak teyzemizin her zaman yanında olacağız." dedi.

İlçeye bağlı Karamanca köyünde dün çıkan yangında Hasan Taşpınar (72) hayatını kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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