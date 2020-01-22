Şaphane'nin 40 yıllık kebapçısı - Son Dakika
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Şaphane'nin 40 yıllık kebapçısı

7 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meşhur fırın kebabının eşsiz tadı, ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Şaphane'nin 40 yıllık kebapçısı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meşhur fırın kebabının eşsiz tadı, ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların büyük beğenisini topluyor.


Şaphane ilçesinde 40 yıldır kebapçılık yapan Muammer Özturan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ilçemize bu öel lezeti tatmak için misafirlerimiz geliyor dedi.


Özelikle komşu iller Uşak, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir ve Manisa'dan bile sipariş aldığını söyleyen Muammer Özturan, "Bölgemize has kebaba ilgi her geçen gün artıyor. Kebaplık olarak yetiştirilen hayvanlar Şaphane ilçemize bağlı köylerimizden alınıyor. Küçükbaş hayvanlarımız yaz boyunca 2 bin 120 metre yükseklikteki Akdağ'ın zirvesinde bulunan yaylalarda, yöremize has yetişen dağ kekiği yiyerek yetişiyorlar. Dağ kekiğinin en büyük özelliği küçükbaş hayvanlarda etin lezzetini arttırması ve yumuşak olmasını sağlamsıdır. Tabiki Şaphane kababının en büyük sırrı usta ellerde hazırlanarak kıvamında pişirilip servis edilmesidir. Şaphane ilçemizde gün boyunca her saat bu eşsiz lezzet vardır. Tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekleriz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Şaphane, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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