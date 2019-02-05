Şaphane'nin Nüfusu 10 Yıl Aradan Sonra Artı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018 yılında Şaphane ilçesi genel nüfusu 104 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018 yılında Şaphane ilçesi genel nüfusu 104 kişi arttı.



2009 yılından bu tarafa sürekli göç veren ilçe nüfusu 10 yıl aradan sonra ilk defa 104 kişi arttı. TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi son verilerine göre; Şaphane ilçesinin 2018 yılı genel nüfusu 10 yıldan bu yana ilk defa bir önceki yıla oranla 104 kişi artarak 6366'ya yükseldi.



'TÜİK' verilerine göre, Şaphane köylerindeki toplam nüfus 10 kişi azalırken, merkez nüfusun artması dikkat çekti. - KÜTAHYA

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