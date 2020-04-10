Şaphane pazarına 'yabancı esnaf

Kütahya'nın Şaphane İlçe pazarına Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereği dışarıdan esnaf girişinin yasaklandığı bildirildi.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Cuma günleri kurulan sebze ve meyve pazarında girişler polis ve zabıta ekipleri kontrolünde olacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne para cezası kesilecektir. İlçede belirlenen kurallar çerçevesinde tezgah açacak satıcıların yerel esnaflardan oluşacağı, dışardan satıcı giremeyeceği kararı alınmıştır. Alınan bu kararlar Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında istinasız uygulanacaktır" dedi. - KÜTAHYA