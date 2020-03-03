Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü - Son Dakika

Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 'İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek' yürüyüşüne katıldı.

Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 'İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek' yürüyüşüne katıldı.


Şaphane Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kurum ve idari amirleri, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı.


Üniversite ve lise öğrencilerinin taşıdığı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Fuat Bey Caddesi, Güner Önce Caddesi üzerinden devam edip, tarihi Kocaseyfullah Camii önünde sona erdi. Şaphane'de görevli din görevlileri tarafından burada Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için hep birlikte dua edildi.


Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı yürüyüşe katılan tüm herkese teşekkür ediyorum. Rabbim ordumuza zaferler nasip etsin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Şaphane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:29 Kaynak: İHA
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