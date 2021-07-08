Şaphane vişnesinde hasat öncesi denetim - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde vişne hasadı öncesi pestisit kalıntı denetim programı kapsamında, vişne numuneleri alınarak Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Şaphane ilçesinde vişne bahçelerinden 2021 yılı hasat öncesi pestisit kalıntı denetim programı kapsamında vişne numuneleri alınarak Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini dilerim dedi. - KÜTAHYA