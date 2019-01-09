Son Dakika Haberleri: Şaphane'ye Mobese

Şaphane'ye Mobese

1 saat önce

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek faaliyete geçen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile ilgili İlçe Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz'dan bilgi aldı.

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Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek faaliyete geçen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile ilgili İlçe Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz'dan bilgi aldı.

MOBESE'nin ilçede faaliyete geçmesinin çok önemli olduğunu belirten önemine değinen Kaymakam Göktaş, "Herşey vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için. Kanunlara aykırı olarak yapılacak olan toplantı ve gösterilerde, kimlik ve suç tespitine yönelik olarak bu sistem kullanılabilecektir. Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık gibi olaylarda polis birimleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, komuta kontrol merkezi görevlileri, MOBESE ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirecektir. Yine meydana gelebilecek deprem ve tabii afet durumlarında, ilçe yönetiminin durumu anlaması, zarar tespit işlemleri, yardım ve kurtarma organizasyonları açısından, MOBESE önem taşımaktadır. Bu gibi teknik yöntemler, vatandaşın huzuru, güveni için ve suçları önleyici unsur olarak tüm ülkelerde kullanılmaktadır." dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Yaşam
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