Son Dakika Haberleri: Şaphane'ye Yeni İtfaiye Aracı

Şaphane'ye Yeni İtfaiye Aracı

40 dakika önce

Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) Şaphane Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe ettiği bildirildi.

Şaphane'ye Yeni İtfaiye Aracı, System.String[]
Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) Şaphane Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe ettiği bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından birlik üyesi olan Şaphane Belediyesi'ne hibe edilen itfaiye aracının yapılan tanıtım törenine, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.

İtfaiye aracı hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Şaphane Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Aracımız Şaphane ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Rasim Daşhan, Türkiye, İtfaiye, Şaphane, Yaşam
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