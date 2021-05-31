Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kadın, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.
Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.
M.S.'nin kendisi gibi 6 kadın sporcuyu daha taciz ettiğini de ifade eden E.D., "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu