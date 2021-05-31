Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:49
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Sakarya'da 18 yaşındaki milli karateci E.D., eğitmeni Mustafa S. tarafından tacize uğradığını ileri sürdü. Kısıtlamalarda toplu taşımaların çalışmaması nedeniyle eğitmenin aracıyla antrenmanlara gidip gelen E.D., cinsel saldırıya maruz kaldığını söyleyerek, "Yaşadıklarım yüzünden üç haftada 7 kilo verdim, uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kabusa döndü" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kadın, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.

"6 SPORCUYU DAHA TACİZ ETMİŞ"

M.S.'nin kendisi gibi 6 kadın sporcuyu daha taciz ettiğini de ifade eden E.D., "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.

Yunus Emre, Taciz, Spor, Son Dakika
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