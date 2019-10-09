Son Dakika Haberleri: Sapık fotoğrafçı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sapık fotoğrafçı tutuklandı

Sapık fotoğrafçı tutuklandı

1 saat önce

Yalova'da kurduğu düzenek ile çalışanları ve müşterilerinin stüdyoda soyunurlarken gizli video çekerek arşivlendiği çalışanı tarafından tespit edilip polise bildirilen fotoğraf stdütyası sahibi tutuklandı.

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Yalova'da kurduğu düzenek ile çalışanları ve müşterilerinin stüdyoda soyunurlarken gizli video çekerek arşivlendiği çalışanı tarafından tespit edilip polise bildirilen fotoğraf stdütyası sahibi tutuklandı.


Polis tarafından göz altına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan İsmail K, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine savcılığın itirazı sonucun tutuklandı. Mağdurların avukatı Yakup Taşcı yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2019 tarihinde yaşanan bir fotoğraf stüdyosunda yaşanan gizli çekim ile görüntü almayla ilgili ben ve müvekkilim bu açıklamayı kamu adına bir gereklilik olarak görüyoruz. Sosyal medyada gerek müvekkiller, gerek toplumsal anlamda duyarlı kişilerin yapmış olduğu tepkiler çıkarmış olduğu sesler sayesinde bugün aldığımız bilgiye göre gizli çekim yapan onlarca kişiyi mağdur eden, adeta çıplak resimlerini, videolarını çeken kişinin şu anda Yalova savcılığın itirazı neticesiyle cezaevine gönderildiğini öğrendik. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi ve kişinin cezaevine gittiğini öğrendik. Bu tür olayların takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Asla hiçbir şekilde bu konuda sessiz kalınmaması gerektiğini tüm yapılan hukuksuzlukların ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun özel hayatın gizliliği olarak da değerlendirmiyoruz. Neticede birçok insanın çıplak görüntüleri mevcuttur. Bunun cinsel açıdanda suç oluşturacağını düşünüyoruz" dedi. - YALOVA

Yalova, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
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