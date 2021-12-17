Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş - Son Dakika

Samsun İlkadım'da bir ilkokulda eğitim gören 3. sınıf öğrencilerinden 4 kişi, Y.Ö. isimli öğretmenlerinin kendilerini taciz ettiğini ailelerine açıkladı.

Aileleriyle birlikte sapık öğretmenden şikayetçi oldular.9 yaşındaki öğrenciler ifadelerinde öğretmenlerinin kendilerini nasıl taciz ettiğini anlattı. Bazı arkadaşları da şahit olarak ifade verdi. Öğretmen Y.Ö. önceki gün gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından da mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Öğretmenle ilgili ortaya çıkan detaylar ise şaşkına çevirdi.

2016'DA DA TACİZ ETMİŞ

Sapık öğretmen Y.Ö. 2016 yılında Samsun'un Canik ilçesinde başka bir ilkokulda görevliydi. Anaokulundan beri öğretmenliklerini yaptığı 8 ve 9 yaşlarındaki iki öğrencisi tarafından şikâyet edildi. Öğrenciler Y.Ö.'nün kendilerini bazen sınıfın arka sıralarında bazen de diğer öğrenciler beden eğitimi dersi için dışarıda olduğunda taciz ettiğini anlattı.

ARKA SIRAYI TACİZ MEKANI YAPMIŞ

Mağdur öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerini kitap okutmak bahanesiyle en arkadaki boş sıraya çağırdığını ve bu sırada diğer öğrencilere de "Siz önünüze dönün, kitabınızı okuyun" dediğini anlattı. Y.Ö., 6 Nisan 2016'da gözaltına alındı. 7 Nisan'da da tutuklandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Bu süreçte de tahliye oldu. Tahliye olup görevine başladıktan bir süre sonra da Samsun İlkadım'daki başka bir ilkokulda görevlendirildi.

2010'DA AYNI SUÇTAN SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz etmek suçlamasıyla soruşturma geçirdiği ortaya çıkan sanık öğretmen savcılıktaki ifadesinde "17 yıllık öğretmenim. Bazen en arkadaki boş sırada öğrenciler dizimin üzerine oturarak kitap okurlar. Bu sırada kesinlikle kendilerine bir eylemde bulunmam. Bazen onlar bana sarıp yanağımdan öpüp kucaklarlar" diyerek kendini savundu.

25 YIL CEZA ALMIŞ AMA YARGITAY BEKLETMİŞ

Mahkemede ise "Veliler bana iftira atıyor" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Karar duruşması 21 Eylül 2017'de yapıldı. Mahkeme sanığın savunmalarına itibar etmedi. "Velilerin öğretmene iftira atmalarını gerektirecek bir durum yok" diyerek Y.Ö.'ye iki çocuğu sistematik olarak istismar etmek suçundan toplam 25 yıl ceza verdi.

Y.Ö.'nün dosyası onanması için Yargıtay'a gönderildi. Ancak aradan 4 yıl geçmesine rağmen dosya onaydan dönmedi. Y.Ö. de bu sırada Samsun merkezindeki ilkokulda aktif öğretmenlik yapmaya devam etti. Son olarak da önceki gün hakkında yeni taciz iddiası ortaya çıktı ve tutuklandı.